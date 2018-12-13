Столкновение поездов в Анкаре: число погибших выросло до 9
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Девять человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.
В Минтрансе Турции сообщили, что в результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста. Ранены 47 человек.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сообщил, что состав, отбывший со станции в 6:30, через 6 минут столкнулся с маневровым локомотивом.