Кількість загиблих в аварії поїзда в Анкарі зросла до семи людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кількість загиблих у результаті аварії швидкісного поїзда у турецькому місті Анкарі збільшилася до семи осіб, ще 46 - поранені. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
"У результаті аварії швидкісного поїзда в Анкарі загинули 7 осіб, у тому числі машиніст. Поранено 46 осіб, стан 3 оцінюється як тяжкий", - пише видання.
Губернатор Анкари Васіп Шахін назвав причину аварії: швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.
Швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья у четвер, 13 грудня, врізався у надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз У районі Єнімахалле. У результаті два вагони зійшли з рейок і перекинулися. Внаслідок удару частина надземного переходу обрушилася на вагони.
Прокуратура Анкари почала розслідування аварії швидкісного поїзда.