Названо попередню причину катастрофи потяга в Анкарі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини уточнило причину аварії швидкісного поїзда: він зіткнувся з маневровим локомотивом. Про це повідомляє в четвер телеканал NTV, передає УНН.
Слідував за маршрутом Анкара — Конья швидкісний поїзд зіткнувся з маневровим локомотивом, який рухався на одному з поїздом шляху. В результаті зіткнення декілька вагонів перекинулися, ще два вагона зіткнулися з надземним пішохідним переходом.
Раніше надходила інформація про те, що поїзд зіткнувся з іншим пасажирським потягом.
Згідно із заявою губернатора провінції Анкара Валіпа Сахіна, в аварії загинули не менше чотирьох осіб, ще 43 отримали поранення.