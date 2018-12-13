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Названо попередню причину катастрофи потяга в Анкарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини уточнило причину аварії швидкісного поїзда: він зіткнувся з маневровим локомотивом. Про це повідомляє в четвер телеканал NTV, передає УНН.

Названо попередню причину катастрофи потяга в Анкарі

Слідував за маршрутом Анкара — Конья швидкісний поїзд зіткнувся з маневровим локомотивом, який рухався на одному з поїздом шляху. В результаті зіткнення декілька вагонів перекинулися, ще два вагона зіткнулися з надземним пішохідним переходом.

Раніше надходила інформація про те, що поїзд зіткнувся з іншим пасажирським потягом.

Згідно із заявою губернатора провінції Анкара Валіпа Сахіна, в аварії загинули не менше чотирьох осіб, ще 43 отримали поранення.

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