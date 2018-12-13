Названа предварительная причина крушения поезда в Анкаре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции уточнил причину аварии скоростного поезда: он столкнулся с маневровым локомотивом. Об этом сообщает в четверг телеканал NTV, передает УНН.
Следовавший по маршруту Анкара — Конья скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался по одному с поездом пути. В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.
Ранее поступала информация о том, что поезд столкнулся с другим пассажирским составом.
Согласно заявлению губернатора провинции Анкара Валипа Сахина, в аварии погибли не менее четырех человек, еще 43 получили ранения.