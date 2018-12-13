В Анкарі швидкісний потяг зійшов з рейок та зіткнувся з шляхопроводом: є загиблі, 43 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Швидкісний поїзд, що слідував по маршруту Анкара — Конья, зійшов в четвер з рейок в Туреччині. Про це повідомив телеканал Haberturk, інформує УНН.
За даними газети Sabah, щонайменше два вагони перекинулися.
Haberturk повідомляє про те, що в результаті сходження складу з рейок є постраждалі. За наявною інформацією щонайменше чотири людини загинули, 43 отримали поранення в результаті аварії потягу, повідомив у четвер губернатор провінції Анкара Васіп Шахін. “В аварії загинули чотири людини, 43 отримали поранення”, — наводить його слова телеканал NTV.
До місця НП прибувають співробітники екстрених служб і правоохоронних органів. Згідно з першими даними, в результаті аварії шляхопровід обвалився.
Нагадуємо, винищувач Hawker Hunter, який брав участь в навчаннях підрозділу ВПС Національної гвардії США, впав у середу в океан в штаті Гаваї.