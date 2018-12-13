У США під час навчань Нацгвардії впав винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Винищувач Hawker Hunter, який брав участь в навчаннях підрозділу ВПС Національної гвардії США, впав у середу в океан в штаті Гаваї. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал.
За його даними, винищувачем керував цивільний, який за контрактом з Нацгвардією брав участь в навчаннях Sentry Aloha. Всього в них задіяні близько 800 чоловік і близько 30 літаків.
Hawker Hunter впав в океан в районі острова Оаху, на якому розташована гавайська столиця Гонолулу. Пілота вдалося врятувати, він госпіталізований.
Через інцидент всі вильоти з розташованого в Гонолулу міжнародного аеропорту були в цілях безпеки припинені. Зараз робота повітряної гавані відновлена.
Британські винищувачі Hawker Hunter випускалися в 1940-1960 роках і в той час широко експлуатувалися ВПС королівства. Їх виробництво було припинено в 1970-х роках, проте вони продовжували використовуватися британськими королівськими ВМС аж до початку 1990-х років. Як повідомляє агентство, Велика Британія активно експортувала Hawker Hunter, в різний час вони застосовувалися військово-повітряними силами понад 20 держав.
Як повідомляв УНН, п’ятеро військових США оголошені мертвими після авіакатастрофи біля берегів Японії.