П’ятеро військових США оголошені мертвими після авіакатастрофи біля берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Американські військові оголосили, що п’ятеро зниклих членів екіпажу, померли після того, як їх запрвник зіткнувся з винищувачем і припинили пошукові роботи біля Японії. Передає УНН з посиланням на американське видання TIME.
П'ятеро членів екіпажу знаходилися на літаку-заправнику КС-130, який зіткнувся з винищувачем-бомбардувальником F/A-18 під час регулярних тренувань.
"Два члена екіпажу в F/A-18 були відновлені після аварії, але один загинув. Морські піхотинці США сказали, що член екіпажу, якому вдалось вижити, був у стабільному стані, коли його врятували", - йдеться у повідомленні.
З заяві говориться, що п’ять членів екіпажу, оголошених мертвими, будуть звільнені після того, як будуть повідомлені їх родичі.
Члени екіпажу базувалися на аеродромі Івакуні недалеко від Хіросіми.
Нагадаємо, Японія прийняла рішення припинити пошукову операцію в районі зіткнення американського винищувача-бомбардувальника McDonnell Douglas F/A-18 Hornet й військово-транспортного літака-заправника KC-130 біля берегів японського острова Сікоку, яке трапилося 6 грудня.