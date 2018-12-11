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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Пятеро военных США объявлены мертвыми после авиакатастрофы у берегов Японии

Киев • УНН

 • 10433 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Американские военные объявили, что пятеро пропавших членов экипажа, погибли после того, как их запрвщик столкнулся с истребителем и прекратили поисковые работы возле Японии. Передает УНН со ссылкой на американское издание TIME.



Пятеро военных США объявлены мертвыми после авиакатастрофы у берегов Японии

Пятеро членов экипажа находились на самолете-заправщике КС-130, который столкнулся с истребителем-бомбардировщиком F/A-18 во время регулярных тренировок.

"Два члена экипажа в F/A-18 были спасены после аварии, но один погиб. Морские пехотинцы США сказали, что член экипажа, которому удалось выжить, был в стабильном состоянии, когда его спасли", - говорится в сообщении.

С заявлении говорится, что пять членов экипажа, объявленных умершими, будут уволены после того, как будут уведомлены их родственники.

Члены экипажа базировались на аэродроме Ивакуни недалеко от Хиросимы.

Напомним, Япония приняла решение прекратить поисковую операцию в районе столкновения американского истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку, которое произошло 6 декабря.

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