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В США во время учений Нацгвардии упал истребитель

Киев • УНН

 • 11059 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США, упал в среду в океан в штате Гавайи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал.

В США во время учений Нацгвардии упал истребитель

По его данным, истребителем управлял гражданский, который по контракту с Нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в них задействованы около 800 человек и порядка 30 самолетов.

Hawker Hunter упал в океан в районе острова Оаху, на котором расположена гавайская столица Гонолулу. Пилота удалось спасти, он госпитализирован.

Из-за инцидента все вылеты из расположенного в Гонолулу международного аэропорта были в целях безопасности приостановлены. Сейчас работа воздушной гавани возобновлена.

Британские истребители Hawker Hunter производились в 1940-1960 годах и в то время широко эксплуатировались ВВС королевства. Их производство было прекращено в 1970-х годах, однако они продолжали использоваться британскими королевскими ВМС вплоть до начала 1990-х годов. Как сообщает агентство, Великобритания активно экспортировала Hawker Hunter, в разное время они применялись военно-воздушными силами более 20 государств.

Как сообщал УНН, пятеро военных США объявлены мертвыми после авиакатастрофы у берегов Японии.

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