В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с путепроводом: есть погибшие, 43 раненных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сошел в четверг с рельсов в Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk, информирует УНН.
По данным газеты Sabah, по меньшей мере два вагона перевернулись.
Haberturk сообщает о том, что в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. По имеющейся информации по меньшей мере четыре человека погибли, 43 получили ранения в результате крушения поезда, сообщил в четверг губернатор провинции Анкара Васип Шахин. “В аварии погибли четыре человека, 43 получили ранения”, — приводит его слова телеканал NTV.
К месту ЧП прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Согласно первым данным, в результате аварии путепровод обвалился.
Напоминаем, истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в учениях подразделения ВВС Национальной гвардии США, упал в среду в океан в штате Гавайи.