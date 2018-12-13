Число погибших в аварии поезда в Анкаре выросло до 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Число погибших в результате аварии скоростного поезда в турецком городе Анкаре увеличилось до семи человек, еще 46 - ранены. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.
"В результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли 7 человек, в том числе машинист. Ранены 46 человек, состояние 3 оценивается как тяжелое", - пишет издание.
Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.
Скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.
Прокуратура Анкары начала расследование аварии скоростного поезда.