Два человека погибли на самой большой исследовательской станции в Антарктике
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Два человека погибли на исследовательской станции Мак-Мердо, расположенной в Антарктике, в результате несчастного случая. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Национальный научный фонд США, передает УНН.
По его данным, погибли двое рабочих, которые выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих долинах.
Тела работников обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору. К моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позже скончался в клинике.
Причины их смерти пока не сообщаются, однако следов насильственной смерти обнаружено не было, отмечает газета. Личности погибших также не раскрываются, их родственники были оповещены о произошедшем.
Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением около 1,3 тысяч человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.
Напоминаем, девять человек погибли, 47 ранены в результате аварии, когда скоростной пассажирский поезд Анкара Конья в четверг, 13 декабря врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле турецкой столицы.