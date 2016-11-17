Двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двоє дітей отруїлися чадним газом у квартирі на вулиці Хмельницького у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
О 22:35 год. у Львові на вулиці Хмельницького в квартирі отруїлись, ймовірно, чадним газом двоє дітей, 2012 та 2010 років народження.
Каретою швидкої медичної допомоги постраждалих доставили до лікарні.
Стан дітей легкого ступеня важкості, після проходження барокамери — задовільний.
Причини події — з’ясовуються.