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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові

Двоє дітей отруїлися чадним газом у Львові

Київ • УНН

 • 8676 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двоє дітей отруїлися чадним газом у квартирі на вулиці Хмельницького у Львові. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

О 22:35 год. у Львові на вулиці Хмельницького в квартирі отруїлись, ймовірно, чадним газом двоє дітей, 2012 та 2010 років народження.

Каретою швидкої медичної допомоги постраждалих доставили до лікарні.

Стан дітей легкого ступеня важкості, після проходження барокамери — задовільний.

Причини події — з’ясовуються.

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