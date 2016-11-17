Двое детей отравились угарным газом во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двое детей отравились угарным газом в квартире на улице Хмельницкого во Львове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
В 22:35 ч. во Львове на улице Хмельницкого в квартире отравились, вероятно, угарным газом двое детей, 2012 и 2010 годов рождения.
Каретой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в больницу.
Состояние детей легкой степени тяжести, после прохождения барокамеры - удовлетворительное.
Причины происшествия - выясняются.