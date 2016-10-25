Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення біля кафе в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення у живіт внаслідок конфлікут поблизу кафе в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Ввечері до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про бійку біля кафе на вулиці Клименка. На місце події виїхали працівники патрульної поліції.
Згодом до управління поліції надійшла інформація від лікарів про те, що до медичного закладу доставили двох чоловіків із пораненнями у живіт. Попередньо — із травматичної зброї.
Правоохоронці опитала постраждалих. Вони повідомили, що до них на вулиці підійшли незнайомі чоловіки, зав’язалася розмова, яка переросла у бійку. Кожна зі сторін покликала на допомогу друзів. Конфлікт завершився пострілами із травматичної зброї.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.4 ст.296 (Хуліганство), ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.