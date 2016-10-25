Двое мужчин получили огнестрельные ранения возле кафе в Киеве

Вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о драке у кафе на улице Клименко. На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции.

Впоследствии в управление полиции поступила информация от врачей о том, что в медицинское учреждение доставили двух мужчин с ранениями в живот. Предварительно - из травматического оружия.

Правоохранители опросили пострадавших. Они сообщили, что к ним на улице подошли незнакомые мужчины, завязался разговор, который перерос в драку. Каждая из сторон позвала на помощь друзей. Конфликт завершился выстрелами из травматического оружия.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.