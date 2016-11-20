Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру правоохоронці на Донеччині

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліцейські Костянтинівки виявили двох чоловіків, які стояли на блокпостах терористів під час окупації міста. Один з них "служив" без зброї, а другий із дерев'яним кийком. Після звільнення міста "бойовики" відмовилися від подальшої участі у рядах так званої "ДНР". Наразі їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Про це проінформували у Костянтинівському відділенні поліції Донецької області, повідомляє УНН.