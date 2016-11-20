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Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру правоохоронці на Донеччині

Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру правоохоронці на Донеччині

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Поліцейські Костянтинівки виявили двох чоловіків, які стояли на блокпостах терористів під час окупації міста. Один з них "служив" без зброї, а другий із дерев'яним кийком. Після звільнення міста "бойовики" відмовилися від подальшої участі у рядах так званої "ДНР". Наразі їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Про це проінформували у Костянтинівському відділенні поліції Донецької області, повідомляє УНН.

Також у повідомленні зазначили, згідно з ч.6 ст.260 ККУ особи звільняються від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1 або ч.2 цієї статті, якщо добровільно вийшли з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Проте у поліції не повідомили, чи самі чоловіки звернулись до органів влади з цього приводу.

Місцеві мешканці вступили до лав НЗФ та здійснювали чергування на блокпостах. Так, 33-річний мешканець Костянтинівки у травні 2014 року вступив до незаконного збройного військового формування так званої “ДНР” та, ознайомившись зі встановленими правилами поведінки, “правами та обов’язками” члена вказаного збройного формування, дав свою згоду на їх дотримання та виконання, тим самим підтвердив свої наміри на участь у вищевказаному збройному формуванні та виконання його цілей і завдань.

Чоловік здійснював контрольно-пропускний режим на незаконно встановленому блокпості, розташованому на 44 км на автодорозі Слов’янськ—Донецьк-Маріуполь без будь-якої зброї. В його обов’язки входило виконання наказів свого безпосереднього командира, чергування, перевірка документи водіїв та пасажирів автомобілів, які перетинали блокпост, та перевірка салонів та багажників автомобілів.

Так само було виявлено 40-річного місцевого мешканця, який брав участь у травні 2014 року в масових заворушеннях на центральній площі міста біля Палацу Культури та після чого вступив до “ДНР”. В його обов’язки так само входило несення служби на блокпості, який був розташований на мосту в місті Костянтинівка біля залізничного вокзалу, із дерев’яним кийком в руках. Бойовик обшукував автомобілі громадян, незаконно перевіряв документи.

Коли місто було звільнено збройними силами України, “бойовики” відмовилися від подальшої участі у рядах так званої “ДНР” та залишилися у рідному місті, проте це не допомогло їм сховатися від правосуддя та уникнути покарання за скоєний злочин перед народом України.

За фактом протиправної діяльності вони дали правдиві свідчення, обом повідомлено про підозру за складом злочину ч.2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності), санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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