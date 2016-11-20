Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении правоохранители Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полицейские Константиновки обнаружили двух мужчин, которые стояли на блокпостах террористов во время оккупации города. Один из них "служил" без оружия, а второй с деревянной дубинкой. После освобождения города "боевики" отказались от дальнейшего участия в рядах так называемой "ДНР". Теперь им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Об этом проинформировали в Константиновском отделении полиции Донецкой области, сообщает УНН.
Также в сообщении отметили, согласно ч.6 ст.260 УК лица освобождаются от уголовной ответственности за действия, предусмотренные ч.1 или ч.2 этой статьи, если добровольно вышли из такого формирования и сообщили о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления. Однако в полиции не сообщили, сами ли мужчины обратились в органы власти по этому поводу.
Местные жители вступили в ряды НВФ и осуществляли дежурство на блокпостах. Так, 33-летний житель Константиновки в мае 2014 года вступил в незаконное вооруженное военное формирование так называемой “ДНР” и, ознакомившись с установленными правилами поведения, “правами и обязанностями” члена указанного вооруженного формирования, дал свое согласие на их соблюдение и исполнение, тем самым подтвердил свои намерения на участие в вышеуказанном вооруженном формировании и выполнении его целей и задач.
Мужчина осуществлял контрольно-пропускной режим на незаконно установленном блокпосте, расположенном на 44 км автодороги Славянск—Донецк-Мариуполь без оружия. В его обязанности входило выполнение приказов своего непосредственного командира, дежурство, проверка документов водителей и пассажиров автомобилей, которые пересекали блокпост, и проверка салонов и багажников автомобилей.
Так же был задержан 40-летний местный житель, который принимал участие в мае 2014 года в массовых беспорядках на центральной площади города возле Дворца Культуры и после чего вступил в “ДНР”. В его обязанности так же входило несение службы на блокпосте, который был расположен на мосту в городе Константиновка возле железнодорожного вокзала, с деревянной дубинкой в руках. Боевик обыскивал автомобили граждан, незаконно проверял документы.
Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, “боевики” отказались от дальнейшего участия в рядах так называемой “ДНР” и остались в родном городе, однако это не помогло им скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление перед народом Украины.
По факту противоправной деятельности они дали правдивые показания, обоим сообщено о подозрении по составу преступления ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.