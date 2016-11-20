Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении правоохранители Донецкой области

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полицейские Константиновки обнаружили двух мужчин, которые стояли на блокпостах террористов во время оккупации города. Один из них "служил" без оружия, а второй с деревянной дубинкой. После освобождения города "боевики" отказались от дальнейшего участия в рядах так называемой "ДНР". Теперь им сообщено о подозрении по ч.2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Об этом проинформировали в Константиновском отделении полиции Донецкой области, сообщает УНН.