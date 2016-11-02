Двох американських поліцейських вбили в Айові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Двох поліцейських в штаті Айова у США було вбито в їхніх автомобілях під час різних нападів в середу. Про це з посиланням на заяву влади повідомляє AFP, передає УНН.
Перший офіцер був знайдений мертвим після 1:00 ночі в Урбандейлі, передмісті столиці штату Де-Мойн.
Другий офіцер був знайдений з вогнепальним пораненням приблизно за 20-30 хвилин в Де-Мойн належного і помер у лікарні.
Вказано, що наразі немає інформації про кількість чи особи підозрюваних.
Два офіцера є першими вбитими поліцейськими при виконанні обов'язків у Де-Мойні з 1977 року, коли було вбито двох офіцерів.
У липні в американському Далласі стріляли в п'ятьох офіцерів, аналогічний напад стався в Батон-Руж у штаті Луїзіана, де троє поліцейських були вбиті військовим ветераном.