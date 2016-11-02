Двух американских полицейских убили в Айове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Двое полицейских в штате Айова в США были убиты в своих автомобилях во время различных нападений в среду. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает AFP, передает УНН.
Первый офицер был найден мертвым после 1:00 ночи в Урбандейле, пригороде столицы штата Де-Мойн.
Второй офицер был найден с огнестрельным ранением примерно за 20-30 минут в Де-Мойн , скончался в больнице.
Указано, что пока нет информации о количестве или личности подозреваемых.
Два офицера являются первыми убитыми полицейскими при исполнении обязанностей в Де-Мойне с 1977 года, когда были убиты два офицера.
В июле в американском Далласе стреляли в пять офицеров , аналогичное нападение произошло в Батон-Руж в штате Луизиана, где трое полицейских были убиты военным ветераном.