Дві церкви пограбували на Хмельниччині вночі
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні вночі невідомі пограбували 2 церкви у Хмельницькій області. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області.
Так, вночі з 29 на 30 жовтня, шляхом пошкодження вікна у церкві села Розсоша Хмельницького району невідомі особи потрапили усередину церкви та викрали грошові кошти на пожертви та лампадку. Цієї ж ночі крадіжка сталася і в церкві села Пашківці Старокостянтинівського району. За інформацією заявника, через півтори години після богослужіння, невстановлені особи шляхом пошкодження бокових пожежних дверей, проникли в приміщення УПЦ Київського Патріархату та вчинили крадіжку.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи.
Нагадаємо, чотири спроби проникнути до храмів зафіксовано правоохоронцями за минулу добу на Рівненщині.