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Дві церкви пограбували на Хмельниччині вночі

Дві церкви пограбували на Хмельниччині вночі

Київ • УНН

 • 12659 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні вночі невідомі пограбували 2 церкви у Хмельницькій області. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області.

Так, вночі з 29 на 30 жовтня, шляхом пошкодження вікна у церкві села Розсоша Хмельницького району невідомі особи потрапили усередину церкви та викрали грошові кошти на пожертви та лампадку. Цієї ж ночі крадіжка сталася і в церкві села Пашківці Старокостянтинівського району. За інформацією заявника, через півтори години після богослужіння, невстановлені особи шляхом пошкодження бокових пожежних дверей, проникли в приміщення УПЦ Київського Патріархату та вчинили крадіжку.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, чотири спроби проникнути до храмів зафіксовано правоохоронцями за минулу добу на Рівненщині.

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