Две церкви ограбили в Хмельницкой области ночью

Так, в ночь с 29 на 30 октября, путем повреждения окна в церкви села Россоша Хмельницкого района неизвестные лица попали внутрь церкви и похитили денежные средства на пожертвования и лампадку. Этой же ночью кража произошла и в церкви села Пашкивцы Староконстантиновского района. По информации заявителя, через полтора часа после богослужения, неустановленные лица путем повреждения боковых пожарных дверей, проникли в помещение УПЦ Киевского Патриархата и совершили кражу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Напомним, четыре попытки проникнуть в храмы зафиксировали правоохранители за прошедшие сутки в Ровенской области.