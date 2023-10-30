Дві ракети росіян збили уночі над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У небі над Дніпропетровською областю українські зенітники збили дві ракети окупантів. Про це повідомив голова ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
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Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.
Також відомо, що Нікополь агресор двічі обстрілював з важкої артилерії. Поранених і загиблих немає.
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