Две ракеты россиян сбили ночью над Днепропетровщиной
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. В небе над Днепропетровской областью украинские зенитчики сбили две ракеты оккупантов. Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и авто.
Также известно, что Никополь агрессор дважды обстреливал из тяжелой артиллерии. Раненых и погибших нет.
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