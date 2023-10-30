Українська ППО уночі збила усі випущені ворогом 12 ударних дронів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У ніч на понеділок росіяни випустили 12 дронів-камікадзе по Україні. Усі 12 були знищені українською протиповітряною обороною, повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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«У ніч на 30 жовтня противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих “шахедів”», — йдеться у повідомленні.
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Уночі протиповітряна оборони працювала на Черкащині, Хмельницькій області та Дніпрі. Там очевидці чули вибухи, а у регіонах була оголошена повітряна тривога.
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