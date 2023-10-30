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Украинская ПВО ночью сбила все выпущенные врагом 12 ударных дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 62308 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. В ночь на понедельник россияне выпустили 12 дронов-камикадзе по Украине. Все 12 были уничтожены украинской противовоздушной обороной, сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Украинская ПВО ночью сбила все выпущенные врагом 12 ударных дронов - Генштаб

Цитата

«В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа “Shahed-136/131”. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских “шахедов”», — говорится в сообщении.

Добавим

Ночью противовоздушная обороны работала в Черкасской области, Хмельницкой области и Днепре. Там очевидцы слышали взрывы, а в регионах была объявлена воздушная тревога. 

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