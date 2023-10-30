Украинская ПВО ночью сбила все выпущенные врагом 12 ударных дронов - Генштаб

Цитата

«В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БПЛА типа “Shahed-136/131”. Противовоздушной обороной уничтожены все 12 вражеских “шахедов”», — говорится в сообщении.

Добавим

Ночью противовоздушная обороны работала в Черкасской области, Хмельницкой области и Днепре. Там очевидцы слышали взрывы, а в регионах была объявлена воздушная тревога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу – Генштаб