У Хмельницькій області лунали вибухи – це робота ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Хмельницькій області пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Жителів області закликають залишатися в укриттях. Про це повідомили у Хмельницькій областій військовій адміністрації, передає УНН.
Цитата
«На Хмельниччині чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!», — йдеться у повідомленні.
Контекст
У неділю ввечері російські війська запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників, у низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути за посиланням.
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