В Хмельницкой области раздавались взрывы - это работа ПВО
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. В Хмельницкой области раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона. Жителей области призывают оставаться в укрытиях. Об этом сообщили в Хмельницкой области военной администрации, передает УНН.
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«В Хмельницкой области слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!», — говорится в сообщении.
Контекст
В воскресенье вечером российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть по ссылке.
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