"вагнерівці" переходить у підпорядкування росгвардії і повертаються на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. російська приватна військова компанія Вагнер у неділю, 29 жовтня, заявила, що офіційно переходить в управління Росгвардії та повернеться на війну в Україну. Про це йдеться у телеграм-каналі ПВК Вагнера, передає УНН.
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Зазначається, що усім вагнерівцям запропонували укласти індивідуальний контракт. Водночас вся структура пвк "вагнер", порядок роботи та командири не змінюватиметься.
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"Будується з нуля база групи вагнера у зоні СВО", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що загони готуються до роботи на наступні 6 місяців. Забезпечення, лікування, реабілітацію обіцяють так само як у військовослужбовців росгвардії.
Окрім того, найманців, які перейшли від пвк "вагнер" до структур під керівництвом міноборони росії та інших приватних формувань, назад до лав цієї пвк не прийматимуть.
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