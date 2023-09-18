У білорусі демонтували всі намети у таборі пвк "вагнер" - ЗМІ

Деталі

У понеділок український Центр національного спротиву (підрозділ при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України) повідомив, що на території білорусі залишилося менше ніж 100 вагнерівців. За даними центру, 200 осіб із них залишаються інструкторами у спецпідрозділах МВС та Міністерства оборони білорусі. Решта – ті, хто не хоче чи не може перейти на службу ні до нових російських квазідержавних пвк, ні до російського міноборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У білорусі створюють пвк на базі “вагнерівців” – ЦНС

Табір вагнерівців у білорусі виник наприкінці червня, після заколоту ПВК "Вагнер", у результаті якого частина найманців вирушила до цієї країни – за офіційною версією, щоб навчати білоруських військових. 1 серпня його почали демонтувати, а найманцям запропонували або укласти контракт із російською армією, або вирушити до Африки.