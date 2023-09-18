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В беларуси демонтировали все палатки в лагере чвк "вагнер" - СМИ

В беларуси демонтировали все палатки в лагере чвк "вагнер" - СМИ

Киев • УНН

 • 159276 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В беларуси в лагере чвк "вагнер" демонтировали все палатки. Это следует из спутникового снимка сервиса Planet.com, сделанного утром 18 сентября (на видео сравнение с фотографией за 9 сентября), передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

В понедельник украинский Центр национального сопротивления (подразделение при Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины) сообщил, что на территории беларуси осталось менее 100 вагнеровцев. По данным центра, 200 человек из них остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и Министерства обороны беларуси. Остальные – те, кто не хочет или не может перейти на службу ни в новые российские квазигосударственные чвк, ни в российский минобороны.

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Лагерь вагнеровцев в беларуси возник в конце июня, после мятежа чвк "Вагнер", в результате которого часть наемников отправилась в эту страну – по официальной версии, чтобы обучать белорусских военных. 1 августа его начали демонтировать, а наемникам предложили либо заключить контракт с российской армией, либо отправиться в Африку.

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