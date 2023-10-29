"вагнеровцы" переходит в подчинение росгвардии и возвращаются на фронт
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УН. российская частная военная компания "вагнер" в воскресенье, 29 октября, заявила, что официально переходит в управление росгвардии и вернется на войну в Украину. Об этом говорится в телеграм-канале ЧВК Вагнера, передает УНН.
Детали
Отмечается, что всем вагнеровцам предложили заключить индивидуальный контракт. В то же время вся структура чвк "вагнер", порядок работы и командиры не будет меняться.
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"Строится с нуля база группы "вагнер" в зоне СВО", — говорится в сообщении.
Сообщается, что отряды готовятся к работе на следующие 6 месяцев. Обеспечение, лечение, реабилитацию обещают так же как у военнослужащих Росгвардии.
Кроме того, наемников, перешедших от чвк "вагнер" к структурам под руководством минобороны россии и других частных формирований, обратно в ряды этой чвк принимать не будут.
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