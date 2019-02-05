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Два потужних землетруси сталися в Азербайджані

Два потужних землетруси сталися в Азербайджані

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Землетруси магнітудою 4,5 і 5,0 сталися у вівторок на території Азербайджану з різницею близько 10 хвилин. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

За його інформацією, епіцентр більш потужного підземного поштовху знаходився в 131 км на північний захід від Баку, вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр другого землетрусу зафіксовано в 150 км на північний захід від азербайджанської столиці, вогнище залягало на глибині 40 км.

Дані про руйнування і постраждалих, наразі, не надходили.

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Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,2 стався у північно-західній Греції сьогодні близько 4:30.

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