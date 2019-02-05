Грецію сколихнув потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався у північно-західній Греції сьогодні близько 4:30. Про це повідомляє "Катимерині", передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані 14 кілометрів від узбережжя Превеза і 294 кілометри на північний захід від Афін.
Мер Превеза Христос Баіліс в ефірі радіо “Skai” зазначив, що нещодавно в цьому районі стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.
Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило.
Як зазначили в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін, підземний поштовх також було відчутно у грецькому місті Яніна.
Раніше УНН повідомляв, що біля узбережжя Греції сталось два землетруси.
А нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.