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Грецію сколихнув потужний землетрус

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався у північно-західній Греції сьогодні близько 4:30. Про це повідомляє "Катимерині", передає УНН.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на відстані 14 кілометрів від узбережжя Превеза і 294 кілометри на північний захід від Афін.

Мер Превеза Христос Баіліс в ефірі радіо “Skai” зазначив, що нещодавно в цьому районі стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

Інформації про жертви і руйнування наразі не надходило.

Як зазначили в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін, підземний поштовх також було відчутно у грецькому місті Яніна.

Раніше УНН повідомляв, що біля узбережжя Греції сталось два землетруси.

А нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.

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