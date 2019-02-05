Грецию всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в северо-западной Греции сегодня около 4:30. Об этом сообщает "Катимерини", передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах от побережья Превезы и 294 километрах к северо-западу от Афин.
Мэр Превезы Христос Баилис в эфире радио "Skai" отметил, что недавно в этом районе произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Как отметили в Институте геодинамики Национальной обсерватории Афин, подземный толчок также было ощутимо в греческом городе Янина.
Ранее УНН сообщал, что у побережья Греции произошло два землетрясения.
А недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.