Біля узбережжя Греції сталось два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Егейському морі зафіксували два підземних поштовхи. Про це повідомляє Ekathimerini.com, передає УНН.
"Два землетруси, магнітудою 4,5 та 3,8 бала за шкалою Ріхтера, зафіксували у південно-східній частині Егейського моря на глибині 10 кілометрів. Підземні поштовхи відчувалися на острові Карпатос і Родос", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили в Інституті геодинаміки Національної обсерваторії Афін, землетруси були зафіксовані, в 36 і 42 кілометрах на північний схід від острова Карпатос.
Інформації про постраждалих не надходило.
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Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.