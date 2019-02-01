У побережья Греции произошло два землетрясения

"Два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,8 балла по шкале Рихтера, зафиксировали в юго-восточной части Эгейского моря на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались на острове Карпатос и Родос", - говорится в сообщении.



Как уточнили в Институте геодинамики Национальной обсерватории Афин, землетрясения были зафиксированы, в 36 и 42 километрах к северо-востоку от острова Карпатос.



Информации о пострадавших не поступало.



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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.