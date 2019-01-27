Біля узбережжя Фіджі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 зафіксували у районі архіпелагу Фіджі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Підземні поштовхи були зафіксовані о 19:56 UTC (21:56 Київ). Епіцентр землетрусу розташовувався в 436 кілометрах від міста Сува, його осередок залягав на глибині 579 кілометрів.
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Як повідомляв УНН, смертельні зсуви і повені є частим явищем під час сезонних дощів в Індонезії, а штучні зміни навколишнього середовища часто погіршують ситуацію.
Нагадаємо, жертвами зсувів, які сталися 31 грудня в провінції Західна Ява, стали щонайменше 32 людини.
Зокрема, в результаті повені та зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68 осіб.