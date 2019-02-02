Землетрус в Мексиці частково зруйнував будівлю парламенту Сальвадора
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Персонал законодавчих зборів (парламенту) Сальвадора евакуювали через потужний землетрус, що стався в Мексиці. Про це повідомляє місцеве видання El Mundo, передає УНН.
Підземні поштовхи, як зазначає газета, істотно пошкодили будівлю. У стінах були виявлені тріщини, а поруч з будівлею валялися відірвані шматки бетонних конструкцій.
Евакуйовані депутати парламенту нагадали, що будівля вже зазнавала незначних руйнувань в результаті інших землетрусів, що сталися за останні декілька років. За їх словами, в цій будівлі стало небезпечно працювати.
Депутати вважають, що уряд повинен вжити заходів безпеки і перемістити парламент в іншу будівлю, так як нинішня більше не придатна. Землетрус магнітудою 6,6 стався на кордоні Мексики і Гватемали ввечері 1 лютого. До теперішнього моменту про руйнування і потерпілих не повідомлялося.
Sismo originó el desprendimiento de partes del concreto del edificio principal de la @AsambleaSV. Empleados permanecen en las afueras tras la evacuación. pic.twitter.com/HUa01w4LfK— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 1 лютого 2019 р.