Землетрясение в Мексике частично разрушило здание парламента Сальвадора

Подземные толчки, как отмечает газета, существенно повредили здание. В стенах были обнаружены трещины, а рядом со зданием валялись оторванные куски бетонных конструкций.

Эвакуированные депутаты парламента напомнили, что здание уже подвергалось незначительным разрушениям в результате других землетрясений, произошедших за последние несколько лет. По их словам, в этом здании стало опасно работать.

Депутаты считают, что правительство должно принять меры безопасности и переместить парламент в другое здание, так как нынешнее больше не пригодно. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на границе Мексики и Гватемалы вечером 1 февраля. До настоящего момента о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Sismo originó el desprendimiento de partes del concreto del edificio principal de la @AsambleaSV. Empleados permanecen en las afueras tras la evacuación. pic.twitter.com/HUa01w4LfK