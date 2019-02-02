Землетрясение в Мексике частично разрушило здание парламента Сальвадора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Персонал законодательного собрания (парламента) Сальвадора эвакуировали из-за мощного землетрясения, произошедшего в Мексике. Об этом сообщает местное издание El Mundo, передает УНН.
Подземные толчки, как отмечает газета, существенно повредили здание. В стенах были обнаружены трещины, а рядом со зданием валялись оторванные куски бетонных конструкций.
Эвакуированные депутаты парламента напомнили, что здание уже подвергалось незначительным разрушениям в результате других землетрясений, произошедших за последние несколько лет. По их словам, в этом здании стало опасно работать.
Депутаты считают, что правительство должно принять меры безопасности и переместить парламент в другое здание, так как нынешнее больше не пригодно. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на границе Мексики и Гватемалы вечером 1 февраля. До настоящего момента о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Sismo originó el desprendimiento de partes del concreto del edificio principal de la @AsambleaSV. Empleados permanecen en las afueras tras la evacuación. pic.twitter.com/HUa01w4LfK— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 1 лютого 2019 р.