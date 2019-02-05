Два мощных землетрясения произошли в Азербайджане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Землетрясения магнитудой 4,5 и 5,0 произошли во вторник на территории Азербайджана с разницей около 10 минут. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По его информации, эпицентр более мощного подземного толчка находился в 131 км к юго-западу от Баку, очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр второго землетрясения находился в 150 км к юго-западу от азербайджанской столицы, очаг залегал на глубине 40 км.
Данные о разрушениях и пострадавших, на данный момент, не поступали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение в Мексике частично разрушил здание парламента Сальвадора
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в северо-западной Греции сегодня около 4:30.