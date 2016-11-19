Два пасажирських автобуси згоріли на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Два пасажирських автобуси “ІВАН” згоріли на Одещині у Лиманському районі. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області, повідомляє УНН.
Вчора, 18 листопада, о 22:42 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с. Гвардійське Лиманського району на відкритому майданчику виникло загорання двох припаркованих пасажирських автобусів. О 23:00 на місце події прибули пожежно—рятувальні підрозділи. О 23:06 локалізували та о 23:22 ліквідували загорання на загальній площі 20 м2.
Вогнем знищено 2-а автобуси “ІВАН”. Причина пожежі та збиток — встановлюються. Загиблих та постраждалих немає.