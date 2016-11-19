Два пассажирских автобуса сгорели в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Два пассажирских автобуса "ИВАН" сгорели в Одесской области в Лиманском районе. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.
Вчера, 18 ноября, в 22:42 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Гвардейское Лиманского района на открытой площадке возникло возгорание двух припаркованных пассажирских автобусов. В 23:00 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 23:06 локализовали и в 23:22 ликвидировали возгорание на общей площади 20 м2.
Огнем уничтожено два автобусы "ИВАН". Причина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.