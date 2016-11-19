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15 марта, 19:03 • 108232 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147365 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126005 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119359 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106243 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102110 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95582 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126171 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128288 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127408 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Два пассажирских автобуса сгорели в Одесской области

Два пассажирских автобуса сгорели в Одесской области

Киев • УНН

 • 9125 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Два пассажирских автобуса "ИВАН" сгорели в Одесской области в Лиманском районе. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Одесской области, сообщает УНН.

Вчера, 18 ноября, в 22:42 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Гвардейское Лиманского района на открытой площадке возникло возгорание двух припаркованных пассажирских автобусов. В 23:00 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 23:06 локализовали и в 23:22 ликвидировали возгорание на общей площади 20 м2.

Огнем уничтожено два автобусы "ИВАН". Причина пожара и ущерб - устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

 

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