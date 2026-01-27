"Дуже делікатне питання": Рютте назвав камінь спотикання у переговорах щодо миру в Україні

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 січня, 17:23 • 11703 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 27640 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 21994 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 28250 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 25895 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 41032 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25998 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51559 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22944 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42358 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами? Шмигаль заявив про розробку конкретних кроків26 січня, 20:49 • 5000 перегляди
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"26 січня, 20:58 • 7216 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум26 січня, 21:05 • 5222 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 6006 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні00:45 • 6200 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 13534 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 27636 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 41031 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51558 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 44402 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 8142 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 12834 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 14040 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 17462 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 36526 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

"Дуже делікатне питання": Рютте назвав камінь спотикання у переговорах щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про невирішене питання щодо території України, рішення про компроміс може прийняти лише Київ. Він також розкритикував ідею європейської системи безпеки без участі США.

"Дуже делікатне питання": Рютте назвав камінь спотикання у переговорах щодо миру в Україні

Існує велике невирішене та "дуже делікатне" питання щодо території. Про це під час засідання оборонного комітету Європарламенту заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За його словами, тільки Україна може прийняти будь-яке рішення щодо того, що вона може прийняти як компроміс.

Також Рютте розкритикував можливість європейської системи безпеки без участі США

Якщо ви вважаєте, що Європа може захистити себе, продовжуйте мріяти. ... путін був би в захваті

- сказав генсек НАТО.

Крім того, він підкреслив, що Україна хотіла б вступити до Альянсу, але деякі держави-члени виступають проти, тому "політично це практично не розглядається", принаймні поки що.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не бути надмірно обмежувальними у закупівлях зброї для України та відійти від правила "купуй європейське".

"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25.01.26, 08:15 • 10013 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу