"Дуже делікатне питання": Рютте назвав камінь спотикання у переговорах щодо миру в Україні

Існує велике невирішене та "дуже делікатне" питання щодо території. Про це під час засідання оборонного комітету Європарламенту заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За його словами, тільки Україна може прийняти будь-яке рішення щодо того, що вона може прийняти як компроміс.

Також Рютте розкритикував можливість європейської системи безпеки без участі США

Якщо ви вважаєте, що Європа може захистити себе, продовжуйте мріяти. ... путін був би в захваті - сказав генсек НАТО.

Крім того, він підкреслив, що Україна хотіла б вступити до Альянсу, але деякі держави-члени виступають проти, тому "політично це практично не розглядається", принаймні поки що.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав ЄС не бути надмірно обмежувальними у закупівлях зброї для України та відійти від правила "купуй європейське".

