"Очень деликатный вопрос": Рютте назвал камень преткновения в переговорах о мире в Украине

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 11622 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 27417 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 21918 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 28175 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 25849 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 40969 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25976 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51523 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22941 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42354 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов26 января, 20:49 • 4918 просмотра
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 7140 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 5122 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 5924 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45 • 5912 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 13466 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 27415 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 40965 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51520 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 44360 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 8086 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 12808 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 14019 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 17445 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36510 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета Storm Shadow

"Очень деликатный вопрос": Рютте назвал камень преткновения в переговорах о мире в Украине

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о нерешенном вопросе относительно территории Украины, решение о компромиссе может принять только Киев. Он также раскритиковал идею европейской системы безопасности без участия США.

"Очень деликатный вопрос": Рютте назвал камень преткновения в переговорах о мире в Украине

Существует большой нерешенный и "очень деликатный" вопрос относительно территории. Об этом во время заседания оборонного комитета Европарламента заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, только Украина может принять любое решение относительно того, что она может принять в качестве компромисса.

Также Рютте раскритиковал возможность европейской системы безопасности без участия США

Если вы считаете, что Европа может защитить себя, продолжайте мечтать. ... путин был бы в восторге

- сказал генсек НАТО.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина хотела бы вступить в Альянс, но некоторые государства-члены выступают против, поэтому "политически это практически не рассматривается", по крайней мере пока.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не быть чрезмерно ограничительными в закупках оружия для Украины и отойти от правила "покупай европейское".

"Сдержать Россию": НАТО создает роботизированную зону на границах с РФ и Беларусью25.01.26, 08:15 • 10013 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира