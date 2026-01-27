"Очень деликатный вопрос": Рютте назвал камень преткновения в переговорах о мире в Украине

Существует большой нерешенный и "очень деликатный" вопрос относительно территории. Об этом во время заседания оборонного комитета Европарламента заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, только Украина может принять любое решение относительно того, что она может принять в качестве компромисса.

Также Рютте раскритиковал возможность европейской системы безопасности без участия США

Если вы считаете, что Европа может защитить себя, продолжайте мечтать. ... путин был бы в восторге - сказал генсек НАТО.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина хотела бы вступить в Альянс, но некоторые государства-члены выступают против, поэтому "политически это практически не рассматривается", по крайней мере пока.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС не быть чрезмерно ограничительными в закупках оружия для Украины и отойти от правила "покупай европейское".

