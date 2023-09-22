Дуда про зернову суперечку: "я не вірю, що вона може вплинути на польсько-українські відносини"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда на заході присвяченому відновленню України у своїй промові зауважив, що всі ті гострі висловлювання політиків, що пролунали на тлі зернової суперечки, не здатні підірвати міцність відносин між Україною та Польщею, як і саме питання, що їх спричинило. Його держави "повинні вирішити між собою", пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
Президент Дуда взяв участь у Конгресі реконструкції України "Спільне майбутнє", який проходить у Познані. Під час свого виступу він згадав про спірне питання імпорту українського зерна до Польщі та заяви, зроблені у зв'язку з цим польськими та українськими політиками. Звертаючись до присутніх на конгресі бізнесменів, президент підкреслив, що розуміє, що багато з них, можливо, були стурбовані подіями та гострим обміном думок у засобах масової інформації та на політичних форумах.
"Для мене співпраця з Україною і підтримка України має історичний вимір. Кажу це цілком серйозно - історичний вимір для наших народів, країн. Це не просто якась подія, якась акція", - підкреслив президент.
Він зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які рятуються від війни, це "величезний капітал людських зв'язків, який був створений між нашими країнами та народами" і додав, що не вірить, що жодна політична чи юридична суперечка не може зруйнувати цей капітал.
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"Я не маю жодних сумнівів щодо того, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютною скалкою у всіх польсько-українських відносинах. І я не вірю, що за нормальних обставин вона може на них суттєво вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою", - заявив президент.
Дуда підкреслив, що польський бізнес має відіграти фундаментальну роль у відбудові України, а також нагадав, що Польща підтримує Україну від початку війни.
Доповнення
Польща зберегла заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України, обґрунтувавши цей крок необхідністю захисту інтересів польських аграріїв. Це сталося після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборони.
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