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Польща не збирається знімати ембарго на зерно до знаходження спільного рішення

Польща не збирається знімати ембарго на зерно до знаходження спільного рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Польща не зніме ембарго на українське збіжжя, поки не буде розроблено спільне та ефективне рішення, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс, маючи на увазі суперечку між Польщею та Україною щодо сільськогосподарської продукції, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Цитата

"Хочу сказати чітко: ми не знімемо наше ембарго, допоки не виробимо спільне, надійне, безпечне та ефективне рішення, щоб інтереси польського фермера були захищені та українське зерно не потрапляло до Польщі. Це як номер один, немає нічого важливішого за інтерес польського фермера", - сказав Телюс.

Деталі

Очільник Мінсільгоспу Польщі заявив, що польська влада "дуже хоче, щоб експорт з України йшов" до країн, де він "необхідний". "І ми хочемо про це поговорити, - сказав він. - Ми відкриті для всіх пропозицій, які захистять польського фермера та допоможуть із транзитом".

Телюс зазначив, що поспілкувався зі своїм українським колегою та домовився про ще одну розмову з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, яка має відбутися наступного тижня. Він зазначив, що дату ще не визначено.

Телюс також заявив у п'ятницю, що було б добре, щоб Україна відкликала свою скаргу проти Польщі до СОТ. "Ця скарга абсолютно безпідставна", - додав він. Міністр сказав, що "немислимо", щоб на Польщу намагалися скаржитися, "тому що Польща допомагає польському фермеру".

Доповнення

Польща зберегла заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України, обґрунтувавши цей крок необхідністю захисту інтересів польських аграріїв. Це сталося після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборони.

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