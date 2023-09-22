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Польша не собирается снимать эмбарго на зерно до нахождения совместного решения

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Польша не снимет эмбарго на украинское зерно, пока не будет разработано совместное и эффективное решение, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, имея в виду спор между Польшей и Украиной по сельскохозяйственной продукции, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Цитата

"Хочу сказать четко: мы не снимем наше эмбарго, пока не выработаем общее, надежное, безопасное и эффективное решение, чтобы интересы польского фермера были защищены и украинское зерно не попадало в Польшу. Это как номер один, нет ничего важнее интересов польского фермера", - сказал Телюс.

Детали

Глава Минсельхоза Польши заявил, что польские власти "очень хотят, чтобы экспорт из Украины шел" в страны, где он "необходим". "И мы хотим об этом поговорить, - сказал он. - Мы открыты для всех предложений, которые защитят польского фермера и помогут с транзитом".

Телюс отметил, что пообщался со своим украинским коллегой и договорился о еще одном разговоре с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, который должен состояться на следующей неделе. Он отметил, что дата еще не определена.

Телюс также заявил в пятницу, что было бы хорошо, чтобы Украина отозвала свою жалобу против Польши в ВТО. "Эта жалоба абсолютно безосновательна", - добавил он. Министр сказал, что "немыслимо", чтобы на Польшу пытались жаловаться, "потому что Польша помогает польскому фермеру".

Дополнение

Польша сохранила запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, обосновав этот шаг необходимостью защиты интересов польских аграриев. Это произошло после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета.

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