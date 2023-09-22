Дуда о зерновом споре: "я не верю, что он может повлиять на польско-украинские отношения"

Детали

Президент Дуда принял участие в Конгрессе реконструкции Украины "Общее будущее", который проходит в Познани. Во время своего выступления он упомянул о спорном вопросе импорта украинского зерна в Польшу и заявлениях, сделанных в связи с этим польскими и украинскими политиками. Обращаясь к присутствующим на конгрессе бизнесменам, президент подчеркнул, что понимает, что многие из них, возможно, были обеспокоены событиями и острым обменом мнений в средствах массовой информации и на политических форумах.

"Для меня сотрудничество с Украиной и поддержка Украины имеет историческое измерение. Говорю это вполне серьезно - историческое измерение для наших народов, стран. Это не просто какое-то событие, какая-то акция", - подчеркнул президент.

Он отметил, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине и ее гражданам, которые спасаются от войны, это "огромный капитал человеческих связей, который был создан между нашими странами и народами" и добавил, что не верит, что ни один политический или юридический спор не может разрушить этот капитал.

Цитата

"Я не имею никаких сомнений относительно того, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является абсолютной занозой во всех польско-украинских отношениях. И я не верю, что при нормальных обстоятельствах он может на них существенно повлиять. Это вопрос, который мы просто должны решить между собой", - заявил президент.

Дуда подчеркнул, что польский бизнес должен сыграть фундаментальную роль в восстановлении Украины, а также напомнил, что Польша поддерживает Украину с начала войны.

Дополнение

Польша сохранила запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, обосновав этот шаг необходимостью защиты интересов польских аграриев. Это произошло после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета.

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