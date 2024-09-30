ДТП на Рівненщині: суд арештував чоловіка, що на смерть збив поліцейського на блокпосту

У понеділок, 30 вересня, суд обрав запобіжний захід водієві, якого підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть поліцейського. Чоловіка триматимуть під вартою. Про це пише УНН з посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.

Деталі

Слідством встановлено, що зранку 28 вересня 64-річний житель Кременчука, Полтавської області, керуючи сідловим тягачем з напівпричепом-цистерною, збив бетонні конструкції блокпоста на межі Рівненщини та Житомирщини.

Пізніше автоцистерна в’їхала в автомобіль Toyota Rav4 та службове авто Renault Duster, а далі – у споруду блокпоста, де в той час перебували двоє поліцейських та військовослужбовець ВСП.

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В результаті ДТП загинув 40-річний старший сержант поліції, ще двох потерпілих, правоохоронця та військовослужбовця доставили до лікарні.

Водієві вантажівки повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зі слідством чоловік наразі не співпрацює та показів ніяких не дає - резюмували в прокуратурі.

Чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Доповнення

В поліції області додали - запобіжний захід обрали на 60 діб без можливості внесення застави.

Нагадаємо

Інцидент трапився 28 вересня. У Рівненській області вантажівка на швидкості врізалася в блокпост, де несли службу поліцейські та військові. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський Сергій Трум.